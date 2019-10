Aggiornamenti confortanti dal sito ufficiale rossonero sulle condizioni del capitano della formazione di Maurizio Ganz in seguito al trauma cervicale riportato in uno scontro di gioco nella sfida col Tavagnacco

Il sito ufficiale rossonero porta buone notizie in merito all'infortunio occorso a Valentina Giacinti nei minuti finali di Milan-Tavagnacco, gara di Serie A Femminile disputata ieri allo Stadio Brianteo di Monza. Giacinti ha riportato un trauma cervicale causato da uno scontro di gioco: condotta in ospedale è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici che hanno dato esito negativo. Nella tarda serata di sabato la capitana rossonera è stata dimessa.

Giacinti ringrazia tutti su Instagram

"Un grande spavento, ma sto bene". Il capitano della formazione rossonera allenata da Maurizio Ganz ha rassicurato tutti con un simpatico messaggio su Instagram in seguito alle dimissioni dall'ospedale: "Sapevo di avere la testa dura, ma non così..." le parole di Valentina Giacinti, che si è ripresa alla grande e pensa già al suo imminente ritorno in campo.