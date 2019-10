Supercoppa femminile: domenica a Cesena la sfida Juve-Fiorentina. Live su Sky

Le bianconere a caccia della rivincita, le viola per bissare il successo dell'anno scorso. Juventus e Fiorentina si giocano al Manuzzi di Cesena il primo trofeo stagionale: appuntamento domenica 27 alle 12.30 in diretta su Sky Sport Serie A

Poco più di un anno fa, al “Picco” di La Spezia, la Fiorentina ha dato alla Juventus la prima grande delusione nella brevissima storia bianconera. In una finale di Supercoppa che sembrava avere una grande favorita, le viola ribaltarono completamente il pronostico e con un gol di Ilaria Mauro a metà del secondo festeggiarono la conquista di un trofeo che ancora mancava nella bacheca della Fiorentina.

Domenica 27 ottobre, alle 12.30 sarà Cesena, Stadio Dino Manuzzi, il teatro di questa nuova sfida, con la Juventus che proverà per la seconda volta consecutiva a portare a casa la sua prima Supercoppa.

Le due squadre arrivano in modo diverso a questa finale: le bianconere di Rita Guarino sono forti del primo posto in classifica a punteggio pieno, per le viola secondo posto a meno 3 dalla coppia di testa (Juventus e Milan), ma con molti problemi fisici da gestire. Primo fra tutti il mal di schiena che da mesi tormenta proprio Ilaria Mauro, che difficilmente a Cesena partirà titolare. L’attaccante friulana si sta allenando a parte da qualche settimana, probabile quindi che Antonio Cincotta deciderà di utilizzarla a partita in corso.

Ferma anche la scozzese Lana Clelland, ormai da mesi alle prese con problemi al ginocchio che sembrano comunque in fase di ripresa.

Per la Juventus restano fuori le infortunate di lungo corso, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea, ma Rita Guarino può contare su un gruppo apparso in grande forma nell’ultimo impegno in casa dell’Inter e su una Cristiana Girelli che, dopo le prime quattro giornate di campionato, è a quota 5 gol in testa alla classifica marcatrici.

Una delle più motivate a prendersi qualche rivincita è sicuramente Lisa De Vanna: l’attaccante australiana della Fiorentina domenica si ritroverà di fronte molte delle azzurre che al Mondiale regalarono una brutta delusione alla sua squadra. De Vanna quel 9 Giugno in Francia partì dalla panchina entrando in campo sull’1-1, giusto in tempo per vedere Barbara Bonansea segnare di testa il gol che ha dato la vittoria all’Italia, dando il via a un Campionato del Mondo indimenticabile per le Azzurre.

In una sfida sempre accesa quando si parla di Juventus e Fiorentina, le due squadre saranno accomunate dal colore rosa, quello del nastro sulle maglie con cui tutte le giocatrici scenderanno in campo, simbolo dell’AIRC e della ricerca contro i tumori al seno.

Appuntamento dunque domenica alle 12.30 in diretta su Sky Sport Serie A (telecronaca di Gaia Brunelli e Martina Angelini; a bordocapo Mario Giunta). Pre partita con Alessia Tarquinio e Giancarlo Padovan dalle 12.15 e post gara con premiazione e interviste all'interno di Sky Calcio Show.