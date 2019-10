Regalo speciale per le ragazze dell’Under 17 portoghese. Dopo il 4-0 sulla Lettonia che ha permesso loro di qualificarsi per il round elite di Euro 2020, la squadra ha ricevuto i complimenti da Cristiano Ronaldo e un dono che difficilmente scorderanno: un paio di Mercurial Dream Speed (gli stessi scarpini che usa lui) a tutte le giocatrici. Particolarmente emozionate le ragazze, mentre una di loro leggeva su un pannello luminoso il messaggio recapitato dal loro idolo: "Vi mando questi scarpini nella speranza che vi aiutino a realizzare il vostro sogno - ha scritto Ronaldo nella lettera che accompagnava il regalo - Quando ero un bambino, avevo un sogno semplice e allo stesso tempo folle. No, non quel tipo di sogni che si fanno quando si dorme. Questo è uno di quei sogni che vuoi così tanto che si avverino, tanto che la notte non riesci a dormire.Volevo diventare il migliore al mondo. Ho dedicato la mia vita a questo sogno, in palestra, durante gli allenamenti facendo tutto ciò che era necessario per renderlo realtà. È importante avere un sogno ed è ancora più importante lavorare al massimo per realizzarlo- ha proseguito CR7- Il mio si è realizzato e spero sia lo stesso per voi. Seguite i vostri sogni senza esitare. Se ce l’ho fatta io, potete farcela anche voi. Congratulazioni per la qualificazione alla seconda fase. Rimanete concentrate e tenete gli occhi sulla prossima vittoria. Buona fortuna e godetevi gli scarpini".