Riprende con due incontri casalinghi la marcia della Nazionale femminile nelle qualificazioni al Campionato Europeo: prime a punteggio pieno nel Gruppo B in compagnia della Danimarca grazie ai quattro successi conquistati nelle prime quattro gare (8 gol realizzati, 2 subiti), le azzurre se la vedranno con Georgia e Malta, entrambe già battute in trasferta e relegate all'ultimo posto in classifica a zero punti.

Venerdì 8 novembre (ore 17.30) l'Italia ospiterà la Georgia allo Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento, mentre martedì 12 novembre (ore 14.15) affronterà Malta allo Stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro. Per le due gare la Ct Milena Bertolini ha convocato 23 calciatrici, che si raduneranno nella serata di domenica 3 novembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove lunedì mattina sosterranno la prima seduta di allenamento.

La lista delle convocate

Ecco l’elenco delle azzurre scelte dalla Ct Bertolini:

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli Ladies), Roberta Aprile (FC Inter);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Benedetta Glionna (Hellas Verona), Giada Greggi (AS Roma), Gloria Marinelli (FC Inter), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).