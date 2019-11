Termina a reti inviolate Empoli-Florentia San Gimignano, match delle 14:30 nella domenica di Serie A femminile.

Il derby toscano, che chiude il programma della 7^ giornata di campionato, contrappone due squadre capaci di giocare subito con ritmi alti, al contrario di quanto suggerisce il risultato finale.

Le ospiti, allenate da Michele Ardito, dimostrano maggiore concretezza, e vanno vicino al gol 21' con il tentativo di Maegan Kelly. L'attacante statunitense, naturalizzata canadese, sarà protagonista con un altro tiro insidioso nella ripresa, a lato di poco rispetto alla porta di Baldi.

L'Empoli incassa, costruisce ma non affonda. L'unica vera azione pericolosa le ragazze di Alessandro Pistolesi la costruiscono in avvio di ripresa, con il tiro di Acuti che sfioda il palo di Tampieri. La Florentia riprende il pressing alto. Nel tridente offensivo, oltre a Kelly, ci sono le pericolose Martinovic e Orlandi, che si fanno vedere in zona tiro ma non trovano il guizzo vincente.

Nel finale, neanche un tentativo di Stephanie Roche (entrata al 55' al posto di Lotti) riesce a sbloccare la partita del centro sportivo Monteboro.

Con questo pareggio, le due squadre toscane salgono insieme a quota 10 punti, navigando a metà classifica.

Nel prossimo turno, la Florentia San Gimignano ospiterà il Milan di Ganz, secondo in classifica. L'Empoli farà invece visita alla Pink Bari.

EMPOLI-FLORENTIA SAN GIMIGNANO 0-0

LA CLASSIFICA

Juventus 19, Milan 17, Fiorentina 16, Roma 12, Inter 11, Empoli 10, Florentia San Gimignano 10 , Sassuolo 7, Pink Sport Bari 7, Hellas Verona 5, Tavagnacco 2, Orobica Bergamo 1