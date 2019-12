Serie A femminile, calendario e orari della 9^ giornata. Domenica su Sky c'è Inter-Roma

Il derby toscano tra Empoli e Fiorentina è solo un assaggio della nona giornata di campionato. Il piatto forte arriva domenica, ovviamente ad ora di pranzo: c’è Inter-Roma, da gustare live su Sky Sport Serie A. Intanto oggi in campo Sassuol e-Florentia

Non ci sono partite già vinte ancora prima di essere giocate, ma la trasferta di Bergamo difficilmente potrà nascondere insidie per la Juventus capolista.

Per questo saranno soprattutto le inseguitrici delle bianconere (che hanno allungato a +5 dopo il successo contro la Fiorentina di una settimana fa) a dover fare attenzione per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, mantenendo alte le possibilità almeno del secondo posto, che significa qualificazione alla Champions League.

In vista del derby contro l’Empoli le viola sanno di avere i numeri dalla loro parte: nelle ultime 3 stagioni la Fiorentina ha sempre battuto le neopromosse, ma la sensazione è che questa volta l’impresa potrebbe essere più complicata. Le ragazze di Pistolesi sono forti di una posizione in classifica confortante, a +9 dalla penultima e soprattutto a pari punti con l’Inter, che aveva iniziato la stagione con ben altre ambizioni. Mauro e compagne, ancora orfane della capitana Alia Guagni, dovranno mettere in campo tutta la loro esperienza e la voglia di ritrovarsi dopo il passo falso di Vercelli.

Non vuole lasciare il secondo posto il Milan, che nelle ultime settimane ha evidenziato qualche problema in zona gol: tante azioni create ma qualche difficoltà nel trovare la rete, scontato pensare che tutta la responsabilità sarà sulle spalle di Valentina Giacinti, che non segna su azione dalla seconda giornata. Le rossonere ospiteranno il Bari, squadra grintosa e sempre ostica da affrontare.

Ad aprire la nona giornata saranno proprio le due squadre che nell’ultimo turno hanno battuto le milanesi. Sassuolo e Florentia oggi alle 17 proveranno a confermarsi, soprattutto le toscane, reduci da un’incredibile striscia positiva di 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 d i campionato . A trascinare la squadra di Ardito sarà come sempre Maegan Kelly, l’attaccante statunitense dal passaporto canadese che da Gennaio, in compagnia di Cristiana Girelli, detiene il record del maggior numero di gol segnati in Serie A (14).

A chiudere il turno sarà il big match fra Inter e Roma, gara tutt’altro che scontata fra due squadre che in parte hanno disatteso le aspettative della vigilia del campionato. Le neroazzurre di Sorbi sono reduci dalla brutta sconfitta di Sassuolo e non hanno mai vinto contro una big. Potrebbe essere l’occasione giusta per dare una svolta alla propria stagione e per farlo dovranno battere una Roma dalle grandi ambizioni ma dal rendimento altalenante.

Sarà la partita di Agnese Bonfantini, cresciuta nell’Inter e da due anni alle giallorosse: dopo un anno in prestito a Roma ha deciso di restare nella Capitale facendo una scelta matura. La ventenne di Verbania all’Inter avrebbe forse avuto più spazio, ma proprio il fatto di lottare per una maglia in una rosa molto competitiva può aiutarla a fare il salto di qualità, provando magari a conquistare stabilmente la Nazionale di Milena Bertolini.

Il programma della 9ª giornata



Venerdì 6 dicembre

Sassuolo-Florentia San Gimignano (ore 17)



Sabato 7 dicembre

Empoli Ladies-Fiorentina Women (ore 12)

Tavagnacco-Hellas Verona (ore 14.30)

Orobica Bergamo-Juventus

Milan-Pink Bari

Domenica 8 dicembre

Inter-AS Roma (ore 12.30 diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno)