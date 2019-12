"Vogliamo fare il massimo per avvicinarci sempre di più alla vetta", ha dichiarato Bonfantini che in estate poteva tornare proprio all’Inter: "Ho scelto di restare alla Roma perché mi interessava molto questo progetto, siamo una squadra giovane ma non mancano giocatrici esperte che ci aiutano nella crescita. Quest’anno c’è più competizione in attacco, ma io cerco di dare il massimo per conquistare la fiducia della coach"