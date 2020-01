Alex Morgan è incinta di 6 mesi, fa sempre gol. Il video dell'allenamento su Instagram

Ad aprile 2020 nascerà la sua bimba. Lei continua a stupire con la palla tra i piedi. Dimostrando a tutti che l’attesa di un bimbo e lo sport non sono incompatibili. Anzi. Se poi sei la calciatrice più forte del pianeta, Alex Morgan, puoi anche permetterti di metterla all’incrocio due volte su due. La campionessa statunitense ha pubblicato un video che in breve tempo è diventato virale, finendo sulle bacheche social di tantissimi in ogni parte del mondo. In compagnia della sua dolce metà, il calciatore dei Los Angeles Galaxy Servando Carrasco, prende palla e… segna. Come sempre.