Serie A femminile, calendario e orari della 12^ giornata

Prima giornata di ritorno per una Serie A in cui la Juventus ha distaccato le avversarie, ma con una lotta per il secondo posto (che vale un piazzamento in Champions) più viva che mai. Bianconere impegnate domenica nel posticipo delle 12.30 ad Empoli, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

E’ bastata la sconfitta a sorpresa contro l’Empoli per far precipitare il Milan dal secondo al quarto posto in classifica: le rossonere, nel posticipo di lunedì, per provare a riprendersi avranno di fronte la Roma. Un successo per le ragazze di Ganz potrebbe voler dire ipotetico sorpasso, considerando che il Milan deve ancora giocare la gara con il Bari rinviata a dicembre per nebbia (in programma il 29 gennaio), ma le giallorosse, che hanno recuperato dall’infortunio Manuela Giugliano e potranno contare in difesa sulla nuova arrivata Petronella Ekroth, sono in un ottimo momento di forma. Le ragazze di Betty Bavagnoli, le uniche a non aver mai pareggiato in campionato, vorranno anche vendicare la brutta sconfitta subita in casa proprio con il Milan nella prima giornata.

Forse il pareggio fra Milan e Roma sarebbe il risultato più gradito alla Fiorentina, che in settimana ha accolto nella propria rosa il portiere della Nazionale colombiana Catalina Pérez Jaramillo. Le viola saranno impegnate nel derby con la Florentia, altra squadra molto attiva sul mercato negli ultimi giorni: ad impreziosire la squadra allenata da Stefano Carobbi sono arrivate Florin Wagner, centrocampista tedesca ex Verona, e l’attaccante svedese Sara Nilsson.