Empoli Ladies, un concentrato di belle storie. E domenica c'è la Juve

Il calcio femminile è per vocazione naturale un concentrato di belle storie. Sky ne ha raccontate tante, ma è sempre il caso di fare qualche aggiunta. Domenica 19 gennaio alle 12.30 (in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno) si affronteranno Empoli Ladies-Juventus Women, primo turno del girone di ritorno. Si giocherà allo stadio “Castellani”, un’altra storica casa del calcio italiano che per la prima volta ospiterà una partita di Serie A femminile, una settimana dopo il “Rocco” di Trieste.

Anche l’Empoli versione femminile è un concentrato di belle storie, che meritano di essere raccontate. Partendo da quella dell’allenatore Alessandro Pistolesi, al timone della stessa panchina da 35 ininterrotti anni (l’Empoli Ladies nasce nel 2015 rilevando il titolo sportivo del Castelfranco, che a sua volta era succeduto ad altre società, ma la matricola federale è sempre rimasta la stessa), una versione nostrana del Guy Roux che, nel calcio maschile, allenò per 44 anni consecutivi l’Auxerre.

Proseguendo poi con quella di Rachele Baldi, vero talento emergente del nostro movimento e ormai presenza fissa tra le convocate di Milena Bertolini. Si sa che il portiere nel calcio femminile non è soltanto un ruolo, bensì una specie di missione sociale contro lo scetticismo di massa ed i pregiudizi. Nulla è più scrutinato e sotto esame di un loro errore. Da questo punto di vista andare in missione con Rachele Baldi rende più facile il compito di convertire gli increduli. In questo girone di andata ci ha infatti regalato parate sensazionali, da vera predestinata. Dobbiamo ricorrere ad un paragone con il calcio maschile per inquadrarne le fattezze tecniche: lei è una degna “erede spirituale” di Angelo Peruzzi. Non altissima se confrontata ai grandi portieri ammirati al Mondiale (Tiane Endler e Sarine Van Venendaal su tutti) ma dotata di grande reattività, di un fisico potente ed esplosivo e di grande sicurezza su tutti i fondamentali.

Terza storia nella storia quella di due ragazze cresciute calcisticamente assieme sin da bambine, Lucia Di Guglielmo e Cecilia Prugna, che assieme hanno festeggiato qualche settimana fa il debutto nell’under 23 azzurra, e che domenica scorsa hanno entrambe segnato contro il Milan, portando a casa il primo vero scalpo ad una big della storia dell’Empoli Ladies. Scalpo rumoroso, importante. Per la gioia del direttore sportivo Marco Landi, che di recente ha affrontato la vita dal suo lato crudele a causa di un grave lutto familiare e che proprio domenica invece, grazie alle sue ragazze, si è potuto per un attimo cullare su quello dolce e sereno della vittoria, come poetava 2500 anni fa il grande Pindaro.

Ma c’è un’immagine che si lascia preferire. Fra le parole a cui il calcio femminile si associa con naturalezza c’è anche “cultura”, in un senso del termine “calviniano”, leggero, gioioso, non pesante, non obbligato. Scrutando i social, capita spesso di vedere foto e video delle ragazze empolesi con un libro in mano nelle trasferte in pullman, da vere “calcia-lettrici”, come ad esempio la regista di centrocampo Norma Cinotti, già tre gol in stagione che sul suo profilo Instagram si descrive come “dipendente da libri e caffé”.