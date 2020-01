EMPOLI-JUVENTUS 1-2

18' Girelli (J), 39' Acuti (E), 56' Cerniola (J)

La Juventus batte in trasferta l'Empoli ed è sempre al comando della classifica di Serie A, mantenendo invariate le distanze dall'immediata inseguitrice Fiorentina. Le bianconere allenate da Anita Guarino hanno superato 2-1 le toscane nella 12^ giornata. Partita molto bella, intensa sia dal punto di vista tecnico che agonistico, con la capolista in bilico fino alla fine. Ospiti in vantaggio al 18' con Girelli, che sale a quota 11 nella classifica maratori. L'Empoli ha trovato il momentaneo pareggio al 39' con Acuti, mentre la rete decisiva è stata realizzata da Cerniola al minuto 56'. La Juve non si ferma, l'Empoli resta a metà classifica.