I fidanzati Magnusson e Svanberg, uniti dal calcio e dal Bologna

Uniti anche dal calcio. E’ la bella storia di Mattias e Alice, centrocampisti del Bologna. Lui di cognome fa Svanberg ed è arrivato in Emilia nel luglio del 2018. Lei è la giovane fidanzata, di professione calciatrice, classe 1998. La Magnusson, 26 presenze nella Damallsvenskan (la Serie A femminile svedese) è anche stata nel giro delle nazionali giovanili del paese scandinavo (19 presenza con selezione Under19).

Dopo essersi allenata già in estate con il club femminile, adesso è finalmente arrivata l'ufficialità: indosserà la maglia del Bologna femminile che partecipa al campionato di Serie C. Per la Serie A chiedere invece al fidanzato Mattias, 34 presenze con il Bolgona fino ad oggi e che è anche il capitano della nazionale Under21 della Svezia.