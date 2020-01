Spal-Bologna 0-0, risultato in diretta LIVE

Un dato contrastante per Andrea Petagna: il Bologna da un lato è la squadra contro cui l’attaccante ha vinto più partite in Serie A (5), dall’altro è per lui una vera e propria bestia nera. In 7 gare giocate contro i rossoblù, infatti, non ha mai segnato. Il centravanti è rimasto a secco per così tante gare solo contro Juventus e Sampdoria