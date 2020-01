Serie A calcio femminile, risultati 13^ giornata: pari Roma al 91' contro la Fiorentina

Roma-Fiorentina 2-2

18' De Vanna (F), 34' Thestrup (R), 78' Breitner (F), 90'+1' rig. Andressa ®

Gol ed emozioni nella sfida tra Roma e Fiorentina: finisce 2-2. Viola in vantaggio dopo 18 minuti grazie a un'azione di contropiede, con De Vanna che anticipa un difensore avversario dopo la respinta del portiere e mette in rete. Al 31' la Fiorentina potrebbe anche pareggiare, ma il portiere giallorosso Ceasar respinge un rigore di Vigilucci. Passano tre minuti e dal possibile 0-2 si passa all'1-1: la Roma va in gol con Thestrup, che trasforma in tap-in dopo una traversa di Bonfantini. La partita è viva anche nel secondo tempo e la Fiorentina sembra vincerla quando al 78' Breitner sigla l'1-2 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Roma riacciuffa però il pareggio nel recupero, con un rigore trasformato da Andressa.

Florentia-Hellas Verona 2-1

33', 48' Martinovic (F), 81' Baldi (V)

Importante successo per la Florentia, che vince in casa contro l'Hellas Verona. Dopo una prima parte di gara equilibrata, i padroni di casa la chiudono in 15 minuti tra il 33' e il 48' con due gol segnati da Martinovic. L'Hellas Verona la riapre nel finale con la rete di Baldi all'81', ma non riesce ad arrivare il pareggio. Con questi tre punti la Florentia sale a quota 17 mentre l'Hellas Verona resta al quartultimo posto a 11 punti.

Inter-Empoli ore 14.30