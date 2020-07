Le ragazze di Betty Bavagnoli continuano la loro preparazione in vista della nuova stagione (la Serie A ripartirà il 22 agosto) e si sono ritrovate sulla spiaggia di Ostia per la sessione di lavoro quotidiana. Sudore e tanta fatica per le calciatrici giallorosse ma anche acrobazie sulla sabbia e momenti di divertimento nella partitella a "beach"