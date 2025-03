Ha aperto (e per poco deciso) la partita del Maradona con una bellissima punizione, siglando il quarto centro in A in stagione e il numero 9 negli ultimi due anni. Nella classifica (Opta) dei difensori che hanno segnato di più, soltanto il collega Dumfries lo batte. E, intanto, è diventato il primo giocatore a segnare su punizione di sinistro al Maradona da quando lo stadio è intitolato a uno straordinario battitore di punizioni mancino come Maradona

NAPOLI-INTER 1-1: HIGHLIGHTS - INFORTUNIO DIMARCO, LE NEWS