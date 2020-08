La Serie A femminile si prepara a ripartire: la caccia alla Juventus, campione d'Italia nelle ultime tre stagioni, avrà il via il prossimo 23 agosto e verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport. L'elenco completo delle giornate del campionato 2020-2021

Neanche il tempo di concludere la stagione calcistica 2019-2020, che è già tempo di pensare ai campionati dell'anno prossimo. Il primo torneo a partire ufficialmente in Italia sarà la Serie A femminile, che prenderà il via il prossimo 23 agosto. La caccia alla Juventus, campione d'Italia nelle ultime tre stagioni, sarà trasmessa ancora una volta in esclusiva da Sky Sport. Nella mattinata di giovedì sono stati presentati i calendari della nuova stagione, ecco l'elenco completo delle 11 giornate d'andata e 11 di ritorno del campionato di Serie A femminile 2020-2021.