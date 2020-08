Dopo più di 6 mesi torna la Serie A Femminile, per una stagione che si preannuncia sempre più equilibrata grazie a un mercato estivo molto attivo. Le prime a scendere in campo saranno le Campionesse d’Italia della Juventus, che hanno deciso di puntare soprattutto a confermare la rosa che ha vinto il terzo campionato consecutivo. Le ragazze di Rita Guarino saranno a Verona, contro un Hellas capace pochi giorni fa di battere l’Inter 2-1 in amichevole. In casa gialloblù proverà a mettersi in mostra Asia Bragonzi, attaccante classe 2001 in prestito dalla Juve, mandata in Veneto per fare esperienza.

Alla stessa ora il Napoli neopromosso va a Bari, per quella che può già considerarsi una sfida salvezza. In un campionato corto come la Serie A, con solo 22 partite da giocare, ogni punto può essere prezioso e iniziare bene è davvero fondamentale.

In serata subito un big match: allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze le viola ospitano l’Inter, due squadre che si sono rinforzate molto. Soprattutto l’Inter, al secondo anno di A, spera di vivere una stagione più soddisfacente rispetto a quella passata, in cui le neroazzurre non sono riuscite a fare neanche un punto con le prime 4 della classifica. Sarà una partita speciale per Ilaria Mauro, che nei quattro anni precedenti con la Fiorentina ha vinto 2 Coppe Italia, una Supercoppa e soprattutto lo scudetto 2016/2017 conquistato proprio al Franchi.