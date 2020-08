Si apre con una vittoria delle campionesse in carica la prima giornata della Serie A femminile 2020-21. 2-0 per la squadra di Rita Guarino contro il Verona, decisive Cristiana Girelli e Arianna Caruso. Il Napoli neopromosso perde 1-0 a Bari. Adesso live su Sky Sport Serie A il big match Fiorentina-Inter

Il calcio femminile è ripartito. Dopo più di sei mesi di stop ecco il via di una nuova stagione che si preannuncia sempre più equilibrata grazie a un mercato estivo molto attivo. Nei primi due match d'esordio si registra la vittoria delle campionesse d’Italia della Juventus. Due gol all'Hellas, che pure aveva recentemente battuto l'Inter 2-1 in amichevole dimostrandosi in ottima forma. Apre il match Cristiana Girelli: un bel colpo di testa in area piccola sugli sviluppo di un corner della Zamanian. Il bis a firma Arianna Caruso con un mancino da centro area sotto la traversa. Brividi nel finale scongiurati anche grazie a un rigore sprecato dal Verona e calciato alto da Rosella Sardu a nove minuti dal 90'. Nell'altra partita delle 17.45 che ha dato il via alla stagione femminile, vittoria della Pink Bari sul Napoli neopromosso. La rete decisiva arriva nel primo tempo e su rigore: Gabriela Matouskova se lo guadagna e Noemi Manno trasforma consegnando i primi tre punti del campionato alla sua squadra. Il primo sabato di A femminile si chiuderà col big match Fiorentina-Inter, in diretta ora (dalle 20.45) su Sky Sport Serie A.