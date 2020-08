Scena tra il comico e il grottesco quella del Vismara, dove si stava giocando la partita tra Milan e Florentia, valida per la 1^ giornata del campionato femminile di Serie A: subito dopo il gol dell'1-0 la centrocampista Miriam Longo si dirige verso la panchina per festeggiare con la compagna Caroline Rask, ma dopo il '5' che riceve dalla danese si accascia a terra dolorante ed è costretta a lasciare il campo per il troppo dolore alla spalla. Al suo posto in campo entra proprio la Rask