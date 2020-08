Florentia - Hellas Verona 1-0

70' Cantore

FLORENTIA (4-3-3): Tampieri; Ceci, Bursi, Re, Dongus; Wagner, Lotti (67' Bardin), Dahlberg (58' Martinovic); Pugnali, Imprezzabile, Cantore. All.Carobbi

HELLAS VERONA (4-4-2): Durante; Ledri (78' Oliva), Mella, Meneghini (46' Perin), Jelencic (82' Marchiori); Ambrosi, Sardu, Colombo (78' Nichele), Santi; Papaleo, Bragonzi. All.Pachera

Vittoria importante per la Florentia, che riscatta il debutto amaro con la sconfitta per 1-0 patita sul campo del Milan. Partita combattuta sin dalle prime battute, con il Verona alla ricerca anch'esso dei primi tre punti, dopo la battuta d'arresto contro la Juventus campione d'Italia in carica. A decidere il match ci ha pensato Cantore, ex della gara, a 20 minuti dalla fine. Nulla da fare per le ragazze gialloblù che rimangono a quota 0 in classifica e possono recriminare per il palo colpito da Nichele al 92'.