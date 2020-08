Primi successi in campionato per Roma e Sassuolo, che hanno la meglio rispettivamente di Pink Bari e Inter. Tracollo per le ragazze nerazzurre, che perdono in casa 1-4 con le neroverdi e rimangono inchiodate a quota 0 in classifica dopo due partite. Il programma della seconda giornata si concluderà con Napoli-Fiorentina, posticipo delle ore 20.45

Roma - Pink Bari 2-0 70' Andressa Alves, 89' Lazaro ROMA (4-3-3): Ceasar; Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer, Andressa Alves (73' Hegerberg), Giugliano; Bonfantini, Serturini (85' Corelli), Thomas (46' Lazaro): All.Bavagnoli PINK BARI (4-3-3): Myllyoja; Novellino (79' Piro), Marrone, Lea, Di Bari; Capitanelli, Helmvall, Silvioni; Manno (88' Matouskova), Ceci (57' Strisciuglio), Ketis (79' Carravetta). All. Mitola Successo per la Roma, che batte per 2-0 la Pink Bari e conquista il primo successo in campionato, dopo il pareggio dell'esordio contro il Sassuolo. La formazione allenata da Betty Bavagnoli prende il pallino del gioco sin dai primi minuti e crea diverse occasioni da gol, ma deve aspettare soltanto il minuto 70 per passare in vantaggio. Decisivo infatti l'ingresso in campo di Lazaro, che prima si guadagna il calcio di rigore trasformato da Andressa Alves per la rete dell'1-0, e poi segna il gol del raddoppio a un minuto dal novantesimo, al termine di una bella triangolazione con Hegerberg. Passo falso per la Pink Bari, che rimane ferma a 3 punti in classifica.

Inter - Sassuolo 1-4 8' Tomaselli (S), 37' Pirone (S), 50' Pirone (S), 63' Moller Hansen (I), 91' Dubcovà (S) INTER (3-5-2): Aprile; Merlo, Sousa Feitoza, Auvinen; Bartonova (86' Quazzico), Alborghetti, Brustia (46' Rincon Torres), Regazzoli (55' Marinelli), Simonetti; Moller Hansen, Tarenzi (77' Pandini). All.Sorbi SASSUOLO (3-5-2): Lemey; Filangeri, Mihashi, Philtjens; Dubcovà, Santoro, Parisi, Brignoli (66' Pellinghelli), Tomaselli (75' Battelani); Pirone (60' Brundin), Cambiaghi. All.Piovani Altra pesante sconfitta per l'Inter, dopo il 4-0 subito all'esordio contro la Fiorentina. Sono ancora quattro le reti subite dalle ragazze nerazzurre: questa volta è il Sassuolo a rifilare la seconda goleada in altrettante partite alla formazione allenata da Sorbi. La partita prende subito una brutta piega per l'Inter, con la rete di Tomaselli che indirizza il match in favore delle neroverdi. La situazione per le nerazzurre non migliora e anzi precipita quando Pirone, con una doppietta, porta il punteggio sullo 0-3. Reazione d'orgoglio con la rete di Moller Hansen che accorcia le distanze, prima della realizzazione di Dubcovà nei minuti di recupero che fissa il risultato sull'1-4 finale. Molte cose da rivedere nell'Inter in vista dei prossimi impegni: nerazzurre che rimangono inchiodate all'ultimo posto in classifica, senza punti e con 8 gol subiti nelle prime due gare.

Napoli - Fiorentina (ore 20.45) Il programma della seconda giornata si chiuderà con il posticipo delle ore 20.45 tra Napoli e Fiorentina. Le azzurre per riscattare l'esordio negativo, con la sconfitta sul campo della Pink Bari, mentre la formazione ospite vorrà confermare le ottime impressioni del debutto, con la vittoria per 4-0 sull'Inter. La Fiorentina va all'assalto nella gara serale della vetta della classifica, per il momento occupata da Juventus e Milan, uniche squadre a punteggio pieno dopo due giornate.