In serata, Sassuolo-Napoli- in diretta su Sky Sport Serie A dalle ore 20 con il pre partita e su Sky Sport Uno dalle 20.45- con le neroverdi che non vogliono fermarsi dopo il netto successo in casa dell’Inter e le ragazze di Marino che cercano di fare i primi punti della stagione reduci da una prova comunque soddisfacente contro la Fiorentina. Gli occhi saranno puntati su Valeria Pirone , napoletana di Torre del Greco, che con la maglia azzurra ha il record di presenze e gol. Per l’attaccante del Sassuolo è una sfida speciale, ma con la voglia di non fermarsi dopo un avvio eccezionale: per lei 3 gol in 2 partite.

Non troppo fortunato il calendario proprio per le pugliesi , che dopo la trasferta di Roma devono far visita al Milan . Maurizio Ganz può godersi una squadra che sta trovando la forma ottimale e soprattutto le nuove arrivate , dato che nella vittoria di sabato a San Marino le 5 reti sono arrivate tutte dai nuovi acquisti (gol di Agard e doppiette per Grimshaw e Dowie ) .

Dopo avere spaventato la Juve una settimana fa, la rivelazione Empoli sarà la prima a scendere in campo nel terzo turno di Serie A. Sabato 5 a Monteboro arriva la Roma , che dopo il pari con il Sassuolo al debutto ha trovato la prima vittoria contro il Bari. Le toscane sono chiamate a ripetere la grande prestazione di Vinovo , mentre le giallorosse difficilmente potranno fare a meno di Paloma Lazaro , l’attaccante spagnola che contro il Bari ha cambiato la partita con il suo ingresso in campo (rigore procurato e gol del raddoppio).

approfondimento

Domenica 6 settembre la Juventus ospita la matricola San Marino, in una gara sulla carta senza storia, visto che la neopromossa di mister Conte ha subito 15 gol nelle prime due partite. Sfida perfetta per le bianconere che dovranno fare a meno del proprio capitano Sara Gama, che una settimana fa contro l’Empoli ha riportato uno stiramento al flessore. Vista anche l’assenza di Cecilia Salvai, sempre per problemi muscolari, Rita Guarino dovrà proporre una difesa inventata, con il possibile spostamento al centro di una fra Boattin (che ha già ricoperto quel ruolo in Nazionale Under 19) e Hyyrynen.

Alle 17.45, da non perdere in diretta su Sky Sport Serie A, il derby di Firenze, con la Fiorentina favorita grazie al momento di grazia di Daniela Sabatino, già lanciata in testa alla classifica marcatrici. Chi aveva dei dubbi sul suo acquisto, in virtù dei 35 anni, è stato smentito dai 5 gol in 2 partite segnati dall’attaccante abruzzese.

Chiude la giornata la delicata sfida fra Verona e Inter, con le nerazzure che devono provare a uscire dal momento nero che le vede a zero punti e dopo due prove deludenti. E, se in teoria potrebbe sembrare una sfida semplice per le ragazze di Sorbi, è troppo recente la gara del 16 agosto, quando in amichevole le gialloblù si sono imposte sull’Inter per 2-1. Anche dal punto di vista psicologico questo precedente potrebbe pesare sulle neroazzurre, che dovranno guardarsi dalla voglia di far bene delle due ex Irene Santi e Sofia Colombo.