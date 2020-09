Due rigori nella ripresa ripresa regalano tre punti d'oro all' Empoli contro la Roma . Partita equilibrata, con le giallorosse più pericolose nella prima parte di gara (palo di Bonfantini ) e l'Empoli a puntare sulle ripartenze. Al 47' altra grande occasione per la Roma con la nuova entrata Hegerberg : Di Guglielmo salva sulla linea. Tre minuti più tardi la giocata della partita: Pettenuzzo commette fallo in area, Prugna trasforma dagli 11 metri. Le toscane gestiscono bene il vantaggio, la squadra di Bavagnoli perde smalto nel finale e incassa il raddoppio allo scadere. Ancora su rigore: rosso per Bartoli, stavolta trasforma Glionna. L'Empoli sale a quota 6, la Roma rimane ferma a 4.

Milan-Bari 3-1



4' e 57' Giacinti (M), 24' Dowie (M), 78' Soro (B)



MILAN (4-4-2): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri (88' Vitale); Conc, Rask (31' Rizza), Mauri, Grimshaw (70' Kulis); Giacinti, Dowie. All. Ganz.

BARI (4-1-4-1): Myllyoja; Marrone (71' Manno), Lea, Soro, Capitanelli; Ketis; Novellino, Strisciuglio (46' Sule), Silvioni (71' Fiore), Helmvall; Ceci (46' Carravetta). All. Mitola.



Il Milan continua a volare: tris anche al Bari e notte da capolista solitaria aspettando Juventus e Fiorentina. Protagonista di giornata Valentina Giacinti, che indirizza la gara con un gol per tempo (più un rigore sbagliato e due legni). Partita subito in discesa per le rossonere: Giacinti corregge un colpo di testa di Grimshaw e al 5' è già 1-0. Dieci minuti più tardi solo il palo ferma l'attaccante davanti a Myllyoja, ma il raddoppio è soltanto rinviato: altro assist di Grimshaw, stavolta è Dowie a insaccare col piattone. Milan in controllo, allo scadere del primo tempo una gran conclusione di Mauri dalla distanza sbatte sull'incrocio dei pali. Si riparte e Giacinti litiga col pallone prima di trovare il tris: prima sbaglia un penalty, poi colpisce la traversa di testa e infine fa 3-0 su suggerimento di Dowie. Sussulto Bari nel finale: accorcia Soro, approfittando di un errore in uscita di Korenciova.