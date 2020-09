Dopo un aumento dei contagi da coronavirus, in Israele è stato indetto un nuovo lockdown che entrerà in vigore un giorno prima della sfida contro le azzurre a Empoli: attesa nelle prossime ore la decisione ufficiale dell'Uefa e della Federazione israeliana

La Nazionale femminile di calcio saprà a breve se sarà confermata o rinviata la partita con Israele in programma allo stadio 'Castellani' di Empoli giovedì prossimo alle 20:45, valida per le qualificazioni all'Europeo 2022. La comunicazione da parte dell'Uefa e della Federazione israeliana è attesa a breve: il provvedimento del nuovo lockdown nel Paese a causa dell'aumento dei positivi al Covid-19 verrà convalidato ed entrerà in vigore il 18 settembre, ovvero proprio il giorno prima della gara.

Bertolini: "C'è il desiderio di giocare" "Noi desideriamo giocare entrambe le partite in calendario in questa finestra di settembre, con Israele e successivamente in trasferta con la Bosnia, e se potessimo lo faremmo, penso che lo stesso vorrebbe la nazionale israeliana - ha dichiarato la ct Milena Bertolini da Coverciano dove da giovedì sera è iniziato il primo raduno stagionale delle azzurre - Ma come si può vedere stiamo vivendo nella precarietà e non ci resta che prendere atto di questa situazione che è più grande di noi. Rimaniamo pertanto in attesa e nel frattempo ci alleneremo e staremo insieme per cercare di riprendere il discorso interrotto sei mesi fa".