Il 9 agosto è nata Eva. Come la prima donna, un nome non banale. La neo mamma è Alice Pignagnoli, il portiere del Cesena femminile. Una bella storia che inizia a novembre. Con una brutta botta in testa. “Al 90’ perdevamo 2-1 contro la Roma, calcio d’angolo per noi. Ho chiesto al mister di poter aiutare le mie compagne e sono andata nell’area avversaria. La palla è arrivata, insieme, anche una ginocchiata in faccia. E sono svenuta. La mattina dopo non stavo ancora bene –ricorda il portiere bianconero- e allora ho fatto alcuni esami”. Al collo non c’era niente, la notizia era un’altra. Inaspettata e bellissima: Alice era incinta. L’ha scoperto così, durante la sua ultima apparizione in campo. “Ero già di 6 settimane, ma ovviamente non lo sapevo”. E la bimba stava bene. “Da subito ho capito che sarebbe stata forte”. All’inizio non è stato facile. “Mio marito era felice, ma io continuavo a piangere per il fatto di dover interrompere l’attività sportiva. Un ruolo fondamentale hanno avuto in quel momento le mie compagne che mi hanno sempre sostenuta ed incoraggiata. E anche la mia società che, da subito ,mi ha fatto capire che l’intenzione non era quella di scaricarmi”.

Sì perché il calcio femminile è dilettante e, ad un’atleta non professionista, nulla è dovuto in caso di maternità. Alice è stata fortunata. Il suo club l’ha vista come “una risorsa”, spiega il portiere classe 1988 che ha giocato anche con Milan e Torres, con cui ha esordito in Champions League, vincendo poi Scudetto e Supercoppa Italiana. “Mi sono sentita protetta e mi sono detta che, anche a livello sportivo, si poteva fare. Mi sono allenata fino al settimo mese di gravidanza facendo lo stesso lavoro delle mie compagne, tranne la parte aerobica. La bambina, che adesso ha poco più di mese, non sta tranquilla se non è in movimento…”. Le crediamo. Anche perché mamma Alice non si è praticamente mai fermata, fino al giorno del parto. “Eva è nata con un cesareo, non è stato semplice, ma alla fine è andato tutto bene”. E nella lista nascita c’era già un regalo: glielo aveva fatto in anticipo il Cesena, a giugno, rinnovandole il contratto. “Il clima di fiducia mi ha dato una forza enorme. Adesso non vedo l’ora di ripagare tutti tornando in campo prima possibile”.