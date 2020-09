Riparte da Zenica il cammino della Nazionale Femminile, che martedì 22 settembre affronterà la Bosnia Erzegovina a sei mesi di distanza dall’ultimo match disputato nell’Algarve Cup. Dopo il rinvio della gara con Israele, le Azzurre tornano quindi in campo con l’obiettivo di fare un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione al Campionato Europeo del 2022 in un girone che vede l’Italia appaiata alla Danimarca in testa alla classifica, con entrambe le squadre a punteggio pieno dopo le prime sei gare. Un gradino sotto, con 15 punti ma due partite in più, c’è proprio la Bosnia, reduce dalla netta sconfitta casalinga di giovedì scorso con le danesi (0-4) e già battuta 2-0 da Girelli e compagne lo scorso ottobre a Palermo. “E’ una squadra brava a chiudersi – avverte Milena Bertolini – che difende con tantissime giocatrici e non concede spazi. Dovremo essere pazienti e molto concentrate, restando dentro alla partita fino all’ultimo minuto”.