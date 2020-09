approfondimento

Tra i guanti di mamma Alice

Tutto facile per l'Italia femminile. A quasi un anno dall'ultima partita di qualificazione agli Europei 2021, le Azzurre ripartono con un altro 5-0: si arrende anche la Bosnia, terza forza del gruppo B, all'interno di una gara mai in discussione. A suonare la carica il gol di Galli poco dopo il quarto d'ora, poi è Girelli show: il capitano della Nazionale raddoppia al 39', quindi è protagonista nella ripresa quando all'Italia vengono fischiati ben tre rigori a favore in dieci minuti. Girelli segna il primo e il terzo, brava invece Hasanbegovic a respingere al 64'. Nel finale ci pensa Linari a calare la cinquina. Ora l'Italia è momentaneamente in testa al suo raggruppamento, con 7 vittorie su 7 (a punteggio pieno anche la Danimarca, ma con una partita in meno): si allontana la Bosnia terza a quota 15.