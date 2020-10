E’ già uno scontro al vertice, una gara fra due squadre ancora a punteggio pieno, se a questo aggiungiamo che si gioca nella cornice di San Siro allora Milan-Juventus si riempie ancora più di fascino.”Dulcis in fundo” è il caso di dire per questa quarta giornata, che si concluderà proprio lunedì 5 ottobre con la sfida serale del Meazza, che ospita una gara di calcio femminile per la prima volta nei suoi 94 anni di storia (live dalle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A). I numeri dicono che sarà una partita quanto mai aperta e spettacolare, se si pensa che nelle ultime due stagioni Milan e Juventus si sono divise una vittoria a testa e un pareggio (con il ritorno della scorsa stagione che non si è giocato per lo stop del campionato). Nell’ultima gara, poi, è uscito un emozionante 2-2 grazie al gol di Francesca Vitale al 95’, per questo le ragazze di Rita Guarino sanno che, se vogliono puntare al quarto Scudetto consecutivo, devono fare un’impresa a San Siro.

Le ragazze della Fiorentina proveranno ad approfittare magari di un eventuale pareggio fra le rivali con cui condividono il vertice della classifica, ma per farlo dovranno avere la meglio su un Sassuolo che è apparso in gran forma in questo avvio di campionato. Un’ossatura solida, una guida ormai esperta come quella di Gianpiero Piovani, il tutto condito dalla rivelazione Haley Bugeja, fanno delle neroverdi un’avversaria temibile e durissima da superare.

Un’altra squadra che non vuole smettere di sognare è la rivelazione Empoli, che dopo un avvio di stagione esaltante proverà a confermarsi anche su un campo difficile come quello di Bari. Le biancorosse in casa sono da sempre un’avversaria tosta da affrontare e cercano soprattutto allo stadio Antonucci i punti utili per raggiungere la salvezza. Diretta domenica 4 ottobre alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

Chi contro l’Empoli ha già perso e deve provare a riscattarsi è la Roma, che torna in campo contro il Verona per dimostrare di non essere in crisi ma di avere superato la delusione per il passo falso: dovrà però fare a meno del capitano Elisa Bartoli, espulsa nell’ultima gara in Toscana.