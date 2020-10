Bianconere fino al 2022: e l'annuncio è decisamente originale. Per Lisa, Arianna, Yaya e Vanessa è il prolungamento di una storia nata con la fondazione delle Juventus Women, per Andrea il prosieguo dell'avventura cominciata, con un ottimo impatto, la scorsa stagione, dove è stata capace di andare in gol in tutte le competizioni disputate dalle bianconere. Cinque rinnovi, dunque: per Caruso, classe '99, Galli, classe 1996, Boattin, classe '97, ma con il piglio della veterana già dai primi passi in bianconero, Staskova e Panzeri, entrambe classe 2000.