"Bergamo Altissima": due finali e un grande sogno

Da Roma a Dublino, due finali in una settimana per i bergamaschi che sognano la stagione più importante della loro storia. Il presidente Antonio Percassi ha passato la palla a Gasperini in merito al suo futuro: "Abbiamo ancora un anno di contratto, impossibile venga qualcuno a prendercelo. Se si presenterà, valuteremo con grande dispiacere e affronteremo anche questo argomento". Ma non prima del gran finale

