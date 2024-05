L’ex attaccante e ora presidente della Clivense -attualmente in Serie D- s'è aggiudicato all’asta il marchio del club fallito due anni fa, con un’offerta superiore a quella di una cordata riconducibile all’ex presidente Campedelli. Grande entusiasmo dei tifosi all’uscita di Pellissier, esultante come ai tempi in cui era calciatore. La scritta “Chievo is back”, con il celebre logo gialloblu, campeggia già sui profili social della Clivense, che potrà dunque chiamarsi Chievo

