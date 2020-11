Campionato maschile fermo per via degli impegni della nazionali, in campo invece la Serie A femminile che nella giornata di sabato ha visto disputarsi i primi tre incontri validi per la nona giornata, le altre tre gare si giocheranno invece domenica 15 novembre. Continua la marcia inarrestabile della Juventus che ha superato in trasferta in rimonta la Florentia per 2-1, ottenendo l’ottava vittoria su altrettante partite disputate: alla rete di Wagner, replicano Caruso e Girelli su rigore. Successo esterno anche per la Fiorentina, che ha battuto il Bari per 2-0; pareggio invece per l’altra gara di giornata, quella tra Empoli e Inter terminata sul risultato di 1-1.