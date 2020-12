Dopo la sosta per la Nazionale è tornata in campo nel weekend anche la Serie A. Ma i fari sono tutti puntati sulla Champions . E la Fiorentina , dopo la sconfitta di sabato con il Milan, sarà ancora in campo, questa volta per l’andata dei sedicesimi di finale contro lo Slavia Praga . Partita che sarà trasmessa in diretta giovedì 10 dicembre dalle 14.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Fooball . Il giorno prima, il 9 dicembre, sarà invece la Juve - impegnata all’Allianz Stadium- contro il Lione : anche questa partita sarà trasmessa live, dalle 15, su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

leggi anche

Champions femminile, Juve-Lione sarà live su Sky

Due sfide complicate per le italiane. Per la Juve, che dovrà vedersela con le campionesse in carica del Lione; per la squadra viola, che ospiterà al Franchi, lo Slavia Praga, club che vanta 11 titoli nazionali cecoslovacchi, 2 campionati assoluti di Cecoslovacchi e 6 titoli cechi, più una coppa della Repubblica Ceca. In Europa occupa il 7° posto della ranking list e ha raggiunto tre volte i quarti di finale, uscendo nell'ultima edizione agli ottavi contro l'Arsenal (che nei sedicesimi aveva eliminato proprio la Fiorentina). "Portiamo Firenze in Champions League per la quarta volta consecutiva, questa è la cosa più importante”, il commento dell’allenatore della Fiorentina, Cincotta. “La sfida contro lo Slavia sarà impegnativa, ma ogni gara in Europa è complessa. Noi daremo tutto come sempre". Appuntamento su Sky Sport il 10 dicembre.