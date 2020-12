Le viola di Cincotta pareggiano al Franchi nella partita d'andata dei sedicesimi di finale di Champions League. Avanti con Quinn dopo soli 4 minuti si fanno raggiungere e poi superare dallo Slavia. Pareggio in extremis di Sabatino. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Paolo Rossi

Fiorentina-Slavia Praga 2-2

Marcatrici: 4’ Quinn (F), 39’ Persson (SP), 59' Divišová (SP), 79' Sabatino (F)

FIORENTINA (4-3-3): Öhrström; Thøgersen, Quinn, Tortelli, Zanoli (75' Vigilucci); Mascarello, Breitner, Neto (65' Adami); Bonetti, Sabatino, Clelland (60' Piemonte).

A disp.: Forcinella,Cordia, Arnth, Middag, Ripamonti, Monnecchi, Kim, Baldi, Fusini. All.: Antonio Cincotta



SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Votíková; Jarchovska, Necidová, Pincová (82' Khýrová), Bartovicová; Persson(77'Surnovská), Cahynová; Divišová (86' Cerná), Krejciříková, Szewieczková (46’ Šlajsová); Kožárová. A disp.: Lukášová, Sladká, Huvarová, Karasová, Veselá, Žemberyová. All.: Michal Kolomazník

Arbitro: Rebecca Welch (ENG)



Al Franchi la Fiorentina non va oltre il pari contro uno Slavia Praga che si conferma un'avversaria tosta e con individualità interessanti. Al 3' cross dalla destra di Breitner per la testa di Quinn, che porta in vantaggio le padrone di casa.

Le viola però fanno fatica a trovare Sabatino palla a terra, Bonetti e Neto vengono ammonite e il loro atteggiamento in campo ne risente. Lo Slavia prova a far male alla Fiorentina su calcio piazzato e al 39' trova il pari: punizione dal limite di Jarchovska e Persson tutta sola batte Ohrstrom.

Nella ripresa le ospiti passano addirittura in vantaggio dopo un bel tacco di Bartovicova per Persson, brava a trovare Divisova libera sul secondo palo. La Fiorentina prova a reagire, al 73' Thogersen tutta sola mette a lato di poco, al 79' Bonetti fa tutto da sola sulla destra, doppio dribbling su Bartovicova e pallone al centro perfetto per Sabatino che non sbaglia e trova il pareggio. Cincotta prova a dare peso all'attacco con l'ingresso di Piemonte, ma il risultato non cambia.

Il 2-2 è un risultato sicuramente negativo per la Fiorentina, che mercoledì prossimo deve andare a vincere a Praga per passare il turno, ma le viola hanno dimostrato di avere la qualità per raggiungere i sedicesimi.