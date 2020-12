E’ un ultimo turno prima della sosta ricco di incroci interessanti e sfide al vertice che possono già rivelarsi decisive. La Juventus , archiviata la grande prestazione di Champions contro il Lione, ospita la Roma , che rappresenta la più grande incognita del campionato. Le giallorosse occupano una posizione di classifica deludente, ma sono definite da tutti la squadra che esprime il miglior calcio della Serie A. Bartoli e compagne danno spettacolo, costruiscono tanto ma non riescono a capitalizzare, non a caso sono la formazione che ha ottenuto il maggior numero di pareggi (4 su 9 giornate sono decisamente tanti). Per questi motivi, uniti ad una stanchezza fisiologica post Champions che può creare problemi, le ragazze di Rita Guarino devono fare attenzione nell’affrontare una sfida che sarà molto più dura di quanto indichi la classifica. Diretta sabato 12 dalle 12.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Alle spalle della capolista diventa quindi interessantissima la gara di domenica tra Milan e Sassuolo , divise da due punti e che proveranno non solo a conquistare un posto in Coppa dei Campioni, ma anche ad insidiare la capolista in caso di un passo falso (live alle 12.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno). Nelle file rossonere i tifosi aspettano il debutto dall’inizio della centrocampista tedesca Julia Simic, che si è ripresa dall’infortunio e che potrebbe essere un innesto importantissimo per Maurizio Ganz. In casa Sassuolo occhi puntati ovviamente sul fenomeno Haley Bugeja , capace nel turno scorso di entrare in campo all’intervallo a Bari sul 2-2 e cambiare la partita, conquistando il premio di migliore in campo ma soprattutto trascinando la squadra alla vittoria.

Al quarto posto si è stabilizzata l’altra rivelazione del campionato, l’Empoli di Alessandro Spugna, che domenica ospita la Fiorentina. Un derby toscano che nella stagione scorsa non ha avuto storia, con le viola che vinsero 3-0 a Monteboro, ma che in questo campionato può essere una sfida tanto equilibrata quanto spettacolare. L’altra toscana della Serie A, la Florentia, ospita al “Santa Lucia” di San Gimignano un’Inter in crescita, che si presenterà su un campo difficile provando a sfruttare un ottimo momento di forma. La squadra di Sorbi si è ripresa alla grande dopo la sconfitta nel derby, conquistando 7 punti nelle successive tre partite e scavalcando in classifica squadre come Roma e Fiorentina: il ritorno al gol di Stefania Tarenzi e il grande momento di Gloria Marinelli possono aiutare l’Inter a migliorare il settimo posto del campionato scorso (anche se in una stagione che si è interrotta a causa del Covid).

In programma anche due gare fondamentali per la lotta salvezza, con le ultime delle classe che si sfidano in partite ricche di tensione. A Napoli arriva il Verona, due squadre che nel turno scorso sono state sconfitte con lo stesso punteggio di 2-1, rispettivamente da Juventus e Empoli, ma al termine di gare in cui entrambe hanno fatto vedere ottime cose. Per il Bari, invece, c’è la trasferta a San Marino: una vittoria permetterebbe alle pugliesi di scavalcare San Marino in classifica, ma la neo promossa ha conquistato 4 dei 5 punti in casa e proverà anche sabato a far valere il fattore campo.