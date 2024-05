"È il momento più bello della mia carriera". Non usa giri di parole Simone Inzaghi per descrivere l’emozione della vittoria dello scudetto con l’Inter. L’allenatore nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato anche della magica atmosfera che si vive dalla vittoria del titolo vinto contro il Milan. "Quello che stiamo vivendo dal 22 di aprile è qualcosa di magico – ha continuato. Parliamo di una condivisione meravigliosa. Dobbiamo ringraziare questi splendidi tifosi : si meritano lo scudetto quanto noi ”. Sul futuro dell’Inter, invece, considerando il possibile cambio di proprietà, Inzaghi si dice " tranquillo . Ho sentito prima le parole di Marotta e posso dire che il presidente Zhang alla squadra non ha mai fatto mancare nulla: ci è sempre stato vicino . Ora ovviamente ci sono delle problematiche che spero possa risolvere. Si meritava di essere qua con noi".

"Rinnovo? A fine stagione ne parlerò con la società"

Dopo aver vinto questo scudetto, in casa Inter sarà tempo di trattare per il rinnovo di Inzaghi: "Abbiamo ancora una settimana e una partita per finire nel migliore dei modi il campionato – ha detto l’allenatore nerazzurro. Poi con la società ci siederemo e ne parleremo, come abbiamo sempre fatto".