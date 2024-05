Si è preso la scena e ha segnato 4 gol al Real Madrid. Una giornata difficile da dimenticare per Alexander Sorloth, attaccante del Villarreal, che ha realizzato un poker ai Blancos nella penultima giornata di Liga. Partita folle all'Estadio de la Cerámica di Vila-real, con la squadra di Ancelotti che ha chiuso il primo tempo in vantaggio 4-1 grazie alla doppietta di Guler e alle reti di Joselu e Lucas Vasquez. Nella ripresa, però, è entrato in scena il norvegese, che si è caricato la squadra di Marcelino sulle spalle e ha realizzato 3 gol (il primo messo a segno al 39') in 8 minuti: dal 48' al 56', attimi che hanno permesso al numero 11 del Villarreal di entrare nella storia. 4-4 il risultato finale, con Sorloth che - a una giornata dal termine del campionato - è primo nella classifica marcatori con 23 gol, davanti a Dovbyk (21) e Bellingham (19).