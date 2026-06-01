Il club bianconero ha in programma un ultimo incontro con Dusan Vlahovic per discutere del rinnovo, anche se non ci sarebbe particolare ottimismo sulla permanenza dell'attaccante serbo. Nel frattempo sono ripresi i contatti per Randal Kolo Muani, tornato al Psg dopo l'ultima esperienza in prestito al Tottenham

La Juventus ha in programma nei prossimi giorni un nuovo incontro con Dusan Vlahovic . Probabilmente l'ultimo per valutare il futuro dell'attaccante serbo e discutere il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno . Al momento non c'è particolare fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo per la permanenza del classe 2000 in bianconero.

Ripresi i contatti per Kolo Muani

Parallelamente, il club avrebbe riavviato i contatti per Randal Kolo Muani. L'attaccante francese è rientrato al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham ed è tornato a essere un obiettivo di mercato della Juventus che lo ha cercato la scorsa estate e anche nella sessione invernale di calciomercato dopo l'esperienza bianconera da gennaio 2025. La trattativa per riportare il francese in Serie A è però complessa, soprattutto per i costi dell'operazione. Al momento non c'è un'intesa tra le parti che continuano a trattare.