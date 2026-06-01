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Juventus, incontro con Vlahovic per il rinnovo. Riavviati i contatti per Kolo Muani

Calciomercato

Il club bianconero ha in programma un ultimo incontro con Dusan Vlahovic per discutere del rinnovo, anche se non ci sarebbe particolare ottimismo sulla permanenza dell'attaccante serbo. Nel frattempo sono ripresi i contatti per Randal Kolo Muani, tornato al Psg dopo l'ultima esperienza in prestito al Tottenham

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La Juventus ha in programma nei prossimi giorni un nuovo incontro con Dusan Vlahovic. Probabilmente l'ultimo per valutare il futuro dell'attaccante serbo e discutere il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Al momento non c'è particolare fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo per la permanenza del classe 2000 in bianconero.

Ripresi i contatti per Kolo Muani

Parallelamente, il club avrebbe riavviato i contatti per Randal Kolo Muani. L'attaccante francese è rientrato al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham ed è tornato a essere un obiettivo di mercato della Juventus che lo ha cercato la scorsa estate e anche nella sessione invernale di calciomercato dopo l'esperienza bianconera da gennaio 2025. La trattativa per riportare il francese in Serie A è però complessa, soprattutto per i costi dell'operazione. Al momento non c'è un'intesa tra le parti che continuano a trattare.

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