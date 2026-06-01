L'Inter ha presentato la sua prima offerta per Palestra, ma l'Atalanta al momento chiede di più. Per la difesa c'è il sì di Solet e il primo nome per la porta resta quello di Provedel TUTTE LE NEWS DI MERCATO LIVE

Campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Il campionato è appena finito, ma in casa nerazzurra si pensa già alle prossime mosse e al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus, ma l’Atalanta (che, ricordiamo, ne detiene il cartellino) ne chiede 50. Al momento non bastano.

Perché non è come Lookman Le trattativa Inter-Atalanta fa immediatamente tornare all'affare Lookman della scorsa estate. La situazione, però, è diversa: l'Atalanta al tempo non voleva vendere Lookman e non aveva aperto in assoluto alla cessione, senza nemmeno giocare al rialzo. Questa volta i rapporti sono serenissimi, l'Atalanta sa che sarà difficile trattenere Palestra, ma guarda anche alle altre pretendenti. C'è chi lo vuole in Premier, e anche lo stesso Manchester City sta attendendo sviluppi. Insomma, un po' di asta l'Atalanta la farà.