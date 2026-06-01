Inter, offerta per Palestra. Sì di Solet, avanza l’idea Provedel. Le news di calciomercatoCalciomercato
L'Inter ha presentato la sua prima offerta per Palestra, ma l'Atalanta al momento chiede di più. Per la difesa c'è il sì di Solet e il primo nome per la porta resta quello di Provedel
Campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Il campionato è appena finito, ma in casa nerazzurra si pensa già alle prossime mosse e al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus, ma l’Atalanta (che, ricordiamo, ne detiene il cartellino) ne chiede 50. Al momento non bastano.
Perché non è come Lookman
Le trattativa Inter-Atalanta fa immediatamente tornare all'affare Lookman della scorsa estate. La situazione, però, è diversa: l'Atalanta al tempo non voleva vendere Lookman e non aveva aperto in assoluto alla cessione, senza nemmeno giocare al rialzo. Questa volta i rapporti sono serenissimi, l'Atalanta sa che sarà difficile trattenere Palestra, ma guarda anche alle altre pretendenti. C'è chi lo vuole in Premier, e anche lo stesso Manchester City sta attendendo sviluppi. Insomma, un po' di asta l'Atalanta la farà.
Dumfries piace al Real. Poi gli obiettivi di Solet e Provedel
L’Inter si sta muovendo velocemente per Palestra, oltreché per una questione di concorrenza, anche perché ha capito che il Real Madrid potrebbe presentare un’offerta per Dumfries. Gli altri obiettivi sono un centrale e un portiere. I nerazzurri hanno, di fatto, bloccato Solet dell'Udinese: il giocatore ha detto sì all'Inter, che continuerà, comunque, a cercare un centrale prima di parlare con l’Udinese ed entrare nel vivo della trattativa. C'è anche il tema portiere: Provedel resta il primo obiettivo, a metà settimana l'agente incontrerà la Lazio per concordare modalità di uscita dal club della capitale. Infine un rinnovo, Carlos Augusto va verso la firma e dovrebbe restare nerazzurro.