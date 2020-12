Il Lione in casa si conferma la più forte in Europa: contro la Juventus sblocca la partita dopo 21' Marozsan, completano l'opera nel finale Malard e Cayman. Termina qui l'avventura delle bianconere in Champions

Marcatrici: 21' Marozsan, 88' Malard, 91' Cayman

Lione (4-3-3): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Kumagai, Bacha; Henry, Gunnarsdottir, Majri; Cascarino (72′ Cayman), Parris (63′ Malard), Marozsan. All. Vasseur. All: Vasseur

Juventus: (3-5-2): Bacic; Salvai, Gama (58′ Maria Alves), Sembrant; Hyyrynen, Cernoia, Galli (76′ Zamanian), Caruso, Boattin; Hurtig (76′ Staskova), Girelli (46′ Bonansea). All. Guarino

Il ritorno dei 16esimi di finale al Parc OL termina 3-0 per le francesi, che passano in vantaggio al 21' con Marozsan, che sfrutta l'unico errore di Linda Sembrant e batte Doris Bacic. La partita si mantiene su un sottile equilibrio con il Lione che ha in mano il match ma non riesce a chiuderlo, fino all'88' quando Marozsan serve in area Melvine Malard che segna il suo secondo gol alle bianconere e chiude il discorso qualificazione. Al 91' arriva anche il troppo pesante 3-0 con il tap-in vincente di Janice Cayman. La Juventus abbandona la Champions League, ma lo fa lanciando un segnale importante all’Europa: il calcio femminile italiano sta arrivando!