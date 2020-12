È una Fiorentina all'ultimo respiro quella che si regala un meraviglioso passaggio agli ottavi di Champion's League. Il gol vittoria di Sabatino arriva al 95' dopo una gara di grande sacrificio, resa difficile dall'agonismo dello Slavoa, non sempre corretto.

La Fiorentina nel primo tempo costruisce le occasioni più nette ma non concretizza. Al 15' la statunitense Kim (preferita a Clelland), sola davanti al portiere Sladka, sceglie di saltarla ma viene recuperata. Lo Slavia è molto aggressivo, ma non costruisce grandi azioni da gol. Al 38' Mascarello ci prova dal limite ma Sladka manda in angolo. Pochi minuti dopo ancora Mascarello chiede invano un rigore dopo una bella combinazione con Bonetti. Nella ripresa ancora viola, con la squadra di Cincotta che spreca tanto e uno Slavia che si preoccupa più di perdere tempo. Ma all'ultimo secondo Sabatino conquista una punizione da 30 metri affidata a Bonetti, che trova in area il colpo di testa vincente della stessa attaccante viola. Ora occhio all'urna, sperando in un sorteggio favorevole per gli ottavi.