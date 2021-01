Supercoppa femminile, oggi finale Juve-Fiorentina

Per il terzo anno consecutivo saranno Juventus e Fiorentina a contendersi il titolo della Supercoppa. Dopo il successo bianconero nella prima semifinale contro la Roma, nella seconda sfida della manifestazione le viola hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del Milan centrando un meritato successo (2-1 il risultato finale).

Cambiata dunque la formula, ma non le protagoniste dell’atto finale che oggi alle 12.30 si giocheranno a Chiavari la finalissima nel match che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Appuntamento da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Pre e post partita condotto da Mario Giunta, in studio con lui Giancarlo Padovan. Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini. Gli appuntamenti di calcio femminile in diretta su Sky sono anche in streaming su NOW TV. Insieme agli approfondimenti dedicati, news in tempo reale su Sky Sport 24, senza dimenticare Sky Go, anche in HD, per seguire le gare in mobilità.