Milan, 0-1 a Verona: momentaneo aggancio alla Juve

Un gol della Dowie al 24' basta al Milan per trovare un'importante vittoria in casa del Verona e agganciare, almeno momentaneamente, la Juventus al primo posto in classifica, in attesa della gara che le bianconere affronteranno contro l'Inter. Al terzo posto si conferma alla grande il Sassuolo , che batte per 3-0 l'Empoli: decisive le reti di Dubcova, Pirone e Monterubbiano. Nel terzo anticipo del sabato, la Florentia vince a Bari grazie a un gol della Dongus.

Domani c'è Inter-Juve

Il quadro si completerà domenica 17 gennaio, quando torna in campo la Fiorentina, sconfitta in finale di Supercoppa dalla Juventus e perseguitata dalle assenze. Tutti gli occhi saranno perà puntati su Inter-Juventus (diretta alle 12.30 su Sky Sport Serie e A Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV. Pre partita con Margherita Cirillo, in studio con Giancarlo Padovan) con le bianconere che ormai hanno archiviato il successo di domenica, consapevoli che se vogliono aggiudicarsi il quarto Scudetto di fila non possono rilassarsi. Le nerazzurre sono una squadra dal rendimento altalenante ma per questo imprevedibile, vista una rosa che può contare sul giusto mix fra giocatrici esperte e giovani interessanti

Il programma dell’11^ giornata

Sabato 16 gennaio

Hellas Verona-Milan 0-1

Pink Bari-Florentia San Gimignano 0-1

Sassuolo-Empoli 3-0

Domenica 17 gennaio

Ore 12.30: Inter-Juventus (diretta Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno)

Ore 14.30: Fiorentina-San Marino Academy

Ore 14.30: Roma-Napoli Femminile

Classifica: Juventus 30, Milan 30, Sassuolo 25, Empoli 17, Florentia 16, Fiorentina 14, Inter 14, Roma 13, Verona 10, San Marino 8, Bari 3, Napoli 1.