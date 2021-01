Giovinette: nuova puntata de L’Uomo della Domenica

Ci sono storie che nascono quasi per caso, ma finiscono per incidere profondamente nell’evoluzione del costume, e non solo. Se poi le protagoniste sono donne e giocano a calcio sfidando il potere, ci sono motivi per immergersi nell’epica del racconto. “Giovinette” è la nuova puntata de “L’Uomo della Domenica” di Giorgio Porrà (da venerdì 22 gennaio, alle ore 19.30 su Sky Sport Serie A. Disponibile on demand e su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW TV) e rievoca la fase pionieristica del calcio femminile, quando, durante la Prima Guerra Mondiale, le operaie inglesi della fabbrica Doyle & Walker Munizioni di Sheffield presero a dare calci a un pallone. Gli uomini al fronte e loro al lavoro, per poi ricrearsi sul campo di gioco.

La prima squadra femminile italiana

Pochi anni più tardi, nella Milano degli anni ’30, un gruppo di ragazze simpatizzanti dell’Ambrosiana Inter, diedero vita alla prima squadra femminile italiana. Volevano solo divertirsi, ma loro malgrado lanciarono una sfida al predominio maschile di questo sport e di fatto anche al regime fascista, che precludeva alle donne qualsiasi ruolo diverso dall’essere madri e mogli. Fu una discriminazione analoga a quella che colpì ogni forma di dissenso, fino poi a sfociare nelle disumane persecuzioni dei cittadini di religione ebraica, come quelle che subì lo stesso ex allenatore dell’Ambrosiana, Arpad Weisz, ricordato proprio nella puntata che andrà in onda nella settimana del Giorno della Memoria, insieme agli altri racconti che negli anni Sky Sport ha dedicato a questo tema.