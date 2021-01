Vittorie per Juventus e Inter nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Le bianconere, sotto 4-2 a un quarto d'ora dal termine a Empoli, rimontano e si impongono 5-4. Per le nerazzurre un 2-0 sulla Fiorentina firmato da Bartonova e Moller

Juventus e Inter portano a casa una vittoria nell'andata dei quarti di Coppa Italia. Le bianconere hanno battuto in trasferta 5-4 l'Empoli in un match pazzo. Sotto 4-2 a un quarto d'ora dal termine, le ragazze di Rita Guarino hanno ribaltato la partita in appena dieci minuti grazie alle reti di Staskova, Girelli e Salvai. Più agevole il successo per l'Inter, che si è liberata in casa per 2-0 della Fiorentina grazie alle reti nel primo tempo di Bartonova e Moller. Domenica gli altri match di andata dei quarti di finale: Florentia-Roma e Sassuolo-Milan