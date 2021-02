Carolina Morace è la nuova allenatrice della Lazio

“La Lazio Women comunica che Ashraf Seleman è stato esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia il tecnico per la dedizione e la professionalità mostrata in questi anni. La Lazio Women annuncia, inoltre, di aver definito un accordo con l’allenatrice Carolina Morace cui viene affidata da domani la guida tecnica della Prima squadra e con Nicola Jane Williams come allenatrice in seconda”. Un ritorno in biancoceleste per la Morace che da giocatrice aveva vestito la maglia della Lazio dal 1982 e dal 1984 e, per la seconda volta, dal 1987 al 1989. Ma anche per la panchina non sarà un'esordio perché l’ex attaccante iniziò la carriera in panchina proprio nel settore femminile della Lazio, nel 1998.