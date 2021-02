E’ una sfida infinita quella fra Juventus e Empoli. Dopo la bellissima gara di una settimana fa in Coppa Italia (terminata al fotofinish 5-4 per le bianconere), le due squadre torneranno in campo sabato ancora a Monteboro per la seconda di campionato. Anche all’andata la partita fu emozionante e incerta fino all’ultimo, con le ragazze di Rita Guarino (fresca di rinnovo fino al 2022) che trovarono i 3 punti solo grazie a un rigore di Girelli al 93’. Per questo c’è attesa per la sfida di campionato, con la squadra toscana che fino ad oggi è la formazione che più è riuscita a mettere in difficoltà la capolista e sembra pronta per ottenere un risultato positivo. Diretta

alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, in streaming su NOW TV (pre partita affidato a Margherita Cirillo, in collegamento con Costanza Esperti, calciatrice, quattro stagioni disputate con la maglia dell’Empoli).

Più agevole sulla carta l’impegno del Milan, che viene da una striscia di 8 vittorie consecutive e se dovesse battere San Marino stabilirebbe un record da quando ha iniziato la sua avventura in Serie A. Le rossonere, miglior difesa del campionato, ospitano San Marino, in piena lotta per la salvezza: la squadra biancoblù potrà contare sulle prestazioni di Serena Landa, la giovane attaccante arrivata in prestito dalla Roma, ma non avrà in panchina l’allenatore Alain Conte, squalificato per 4 giornate dopo avere insultato l’arbitro nella gara contro l’Empoli. Diretta domenica 7 febbraio alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, in streaming su NOW TV (pre partita con Margherita Cirillo, in studio con Giancarlo Padovan).