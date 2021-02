Juventus femminile: Guarino rinnova fino al 2022

In tre stagioni e mezza sulla panchina della Juventus femminile , Rita Guarino ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Trofei, vittorie e record: un percorso culminato con il rinnovo di contratto, che legherà l'allenatrice alla società bianconera fino al 2022 . Prolungamento di un anno rispetto alla precedente scadenza, fissata al termine di questa stagione. La Juventus è attualmente in testa al campionato di Serie A e ha già vinto un trofeo in quest'annata calcistica, la Supercoppa Italiana in finale contro la Fiorentina. Il progetto femminile della Juventus proseguirà quindi con una delle artefici dei successi di questi anni, l'allenatrice Rita Guarino.

Braghin: "Rinnovo giusto premio per il lavoro svolto"

L'Head of Juventus Women, Stefano Braghin, ha commentato così l'avvenuto rinnovo di contratto: "Sicuramente Rita, in questi 3 anni e mezzo, ha svolto un lavoro straordinario, tra un po' di anni lo vedremo sugli almanacchi e capiremo ancor di più – le sue parole ai canali ufficiali del club bianconero - Spero che questo prolungamento sia il giusto premio per il grande lavoro e la dedizione che ci ha messo. Attualmente è il miglior allenatore per il nostro progetto, quindi il rinnovo è stato quasi automatico. La stagione? Bilancio positivo. Siamo assolutamente in linea con gli obiettivi, anche se due di questi sono ancora in gioco, la Coppa Italia e il campionato. L'esperienza in Champions League è stata dolorosa per l'eliminazione, ma ci ha dato grandissime risposte".