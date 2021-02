EMPOLI LADIES-JUVENTUS WOMEN 0-3



27' e 63' Girelli, 57' Hurtig

Una settimana dopo la sfida in Coppa Italia, terminata solo al fotofinish 5-4 per le bianconere, la storia tra Empoli e Juventus cambia: manca l'equilibrio che si era visto anche nella sfida d'andata, le padrone di casa vengono colpite dopo 27 minuti da Girelli e affondano nel secondo tempo. La squadra di Rita Guarino festeggia così rinnovo fino al 2022 che vale l'allungo in vetta alla classifica: in attesa della risposta del Milan (impegnato domani contro San Marino) il distacco sale a 6 punti. Girelli sempre più protagonista: al 63' firma la doppietta per chiudere in bellezza un match in cui trova il gol anche Hurtig (a segno al 57').

PINK BARI-ROMA FEMMINILE 0-4

29' Bartoli, 37' Lazaro, 52' Giugliano, 61' rig. da Silva

Tutto facile anche per la Roma, che centra la terza vittoria consecutiva in campionato scavalcando l'Empoli in classifica: Bari dominato 4-0, due gol per tempo in una partita a senso unico. Pugliesi sempre più giù: sono ferme all'ultimo posto avendo raccolto solo 3 punti in 13 giornate.